Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung für Samstag, 19.12.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++Diebstahl aus Pkw ++ Körperverletzung auf Parkplatz ++

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am 18.12.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gronewoldstraße. Ein 23-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Toyota die Gronewoldstraße in Fahrtrichtung L30 und übersah eine davor in gleiche Richtung fahrende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 53-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Leer - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am 18.12.2020, um 21:15 Uhr, betrat ein 31-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn widerrechtlich ein Grundstück in der Bremer Straße und beschimpfte lautstark die dortigen Bewohner. Beim Eintreffen der Polizei wandte sich der Mann sofort gegen die eingesetzten Beamten und versuchte diese zu schlagen und zu treten. Der Mann konnte überwältigt und anschließend in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten blieben unverletzt. Es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw Am 18.12.2020, gegen 22:00 Uhr, wurde in der Papenburger Straße die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurden ein Navigationsgerät und Bargeld entwendet. An dieser Stelle nochmal der ausdrückliche Hinweis seitens der Polizei, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) Am 19.12.2020, um 01:25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw die Ringstraße. Hier wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später, um 02:10 Uhr, wurde in der Heisfelder Straße ein 18-jähriger Mofafahrer kontrolliert. Bei diesem wurde ebenfalls eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt, so dass auch hier eine Blutentnahme erforderlich war. In beiden Fällen wurden die dementsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Jemgum - Körperverletzung auf Parkplatz Am Morgen des 19.12.2020, um 10:00 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ein 51-jähriger, stark alkoholisierter, Mann aus Emden ging zunächst verbal andere Kunden an. Als ein Passant beruhigend eingreifen wollte, wurde dieser dann von dem Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der 51-jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

