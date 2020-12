Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Vermisste Person++Wohnungsbrand (Erstmeldung)

Rhauderfehn - Vermisste Person Am 16.12.2020 um 19:45 Uhr meldete eine 33-jährige Frau aus Rhauderfehn ihren Lebensgefährten als vermisst und vermutete bei diesem eine erhöhte Einnahme von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Da die Personen nicht in einem Haushalt wohnen und sich der 28-jährige Mann mit unbekanntem Ziel aus der Wohnung der Frau entfernt hatte, rief diese die Polizei Rhauderfehn zu Hilfe. Da der Mann ursprünglich nicht an seiner Anschrift angetroffen werden konnte, wurde seitens der Polizei eine umfangreiche Suche nach der Person eingeleitet, wobei auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt wurde. Der Mann wurde schließlich gegen 22:31 Uhr an seiner Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen. Der Mann wurde noch psychologisch begutachtet und dann aus den Maßnahmen entlassen.

Leer - Wohnungsbrand (Erstmeldung) Am 17.12.2020 kam es um 13:46 Uhr zur Meldung eines Wohnungsbrandes am Bahnhofsring. Die gemeldete Örtlichkeit wurde von Kräften der Feuerwehr und der Polizei umgehend angefahren. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus derzeit noch nicht bekannten Gründen ein Sofa in einer Wohnung in Brand geraten war. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden evakuiert, so dass die Feuerwehr den Brand ablöschen und das Gebäude belüften konnte. Personen wurden nicht verletzt. Für die Zeit der Arbeiten durch die Rettungskräfte ist der Bahnhofsring derzeit noch gesperrt. Der Sachverhalt wird polizeilich aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

