Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.12.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Gebäudebrand++

Weener - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 16.12.2020 kam es um 17:00 Uhr auf der Katzenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Pkw. Ein 24-jähriger Mann aus Weener befuhr mit einem Pkw VW die Katzenburger Straße in Fahrtrichtung Weener, als kurz vor der Einmündung zur Straße "Smarlingen" ein 25-jähriger Weeneraner in dunkler Bekleidung und mit seinem unbeleuchteten Fahrrad unvermittelt aus einer Hauszufahrt auf die Katzenburger Straße einbog und die Straße überquerte, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Der Pkw-Fahrer leitete eine umgehende Sofortbremsung ein und versuchte dem Fahrradfahrer auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der beteiligte Radfahrer von dem Pkw aufgenommen und im Anschluss auf den nebenliegenden Grünstreifen geschleudert wurde. Der Fahrradfahrer zog sich multiple, lebensbedrohende Kopf-und Körperverletzungen zu und wurde per Rettungswagen in eine Klinik nach Oldenburg verbracht. Der beteiligte Pkw VW wurde beschädigt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Katzenburger Straße wurde während der spezialisierten Unfallaufnahme bis 21:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Detern - Gebäudebrand Am 17.12.2020 bemerkten Anwohner des Breitenweg gegen 02:13 Uhr einen Brandausbruch in dem Dachstuhl eines ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäudes. Nach Mitteilung des Brandentdeckers sei das Gebäude derzeit unbewohnt. Nach Eingang des Notrufes wurden Feuerwehr, Polizei und der Notdienst eines Energieversorgers zu der Brandörtlichkeit entsandt. Durch den Brand wurde der Wohnbereich des Gebäudes nahezu vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf den Scheunentrakt verhindern und hatte den Brand gegen 04:30 Uhr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandentstehung dauern an.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell