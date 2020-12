Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.12.2020

Moormerland - Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am 15.12.2020 kam gegen 11:35 Uhr auf dem Parkplatz beim Fehntjer Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 80-jähriger Moormerländer stieß mit seinem Pkw beim Ausparken gegen einen blauen Kleinwagen und entfernte sich vom Unfallort. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, setzte sich sofort mit der gegenüberliegenden Polizeidienststelle in Verbindung und meldete den Vorfall. Der ermittelnde Beamte der Polizei Moormerland konnte den Verursacher umgehend ermitteln, jedoch konnte das beschädigte blaue Fahrzeug kurz darauf nicht mehr angetroffen werden. Daher wird der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Kleinwagens unbekannter Marke gesucht. Das Fahrzeug war zum o.g. Zeitpunkt in der Nähe der Apotheke geparkt war und müsste einen Schaden im vorderen linken Bereich aufweisen. Hinweise bitte an die Polizei Moormerland.

Bunde - Unfallflucht nach Beschädigung einer Schrankenanlage (Bildmaterial) Am 15.12.2020 kam es zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr auf der Neuschanzer Straße zu der Beschädigung der Schrankenanlage des dortigen Bahnüberganges. Der Unfallflüchtige überquerte nach ersten Erkenntnissen mit einem Großfahrzeug die Bahngleise trotz sich schließender Schranken in Fahrtrichtung Niederlande. Dabei wurde ein Schlagbaum abgerissen und der elektronische Antrieb des Schlagbaumes zerstört. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener oder Bunde in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Sachbeschädigung Am 14.12.2020 kam es um 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Königstraße. An einem Wohnhaus in Höhe der Verkehrsinsel, kurz vor der Theodor-Heuss-Straße, bewegte sich eine männliche Person in zerstörerischer Absicht an einem dortigen Wohnhaus und zerstörte eine Pflanzenkonstruktion in Form eines Pfahls. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Autobahn Am 15.12.2020 kam es um 07:00 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden in Höhe der Anschlussstelle Neermoor zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Emsland kam mit ihrem Pkw VW auf regennasser Strecke erst nach links von der Fahrbahn ab und dann nochmal nach rechts, wobei sie in beiden Fällen an die Leitplanken stieß und dann in Schleudern kam. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und an den Leitplanken entstand Sachschaden.

Borkum - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 12.12.2020, 12:00 Uhr bis zum 14:12.2020, 14:30 Uhr kam es an der Hindenburgstraße in Höhe des Kriegerdenkmals zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten schwarzen VW Golf und verursachte einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfall Am 14.12.2020 kam es um 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Deichstraße in Höhe der Kreuzung Reedestraße/Jakob-van-Dyken-Weg. Dort gilt die Vorfahrtregelung `Rechts vor Links`. Ein 41-jähriger Mann mit Wohnsitz auf Borkum befuhr den Jakob-van-Dyken-Weg in Richtung Reedestraße mit seinem Transporter. Eine 45-jährige Frau aus Borkum befuhr mit ihrem Pkw die Deichstraße in Richtung Reedestraße. Obwohl die 45-jährige grundsätzlich die Vorfahrt hätte gewähren müssen, ist nach den Unfallspuren an den Fahrzeugen zu prüfen, ob der Fahrer des Transporters den Zusammenstoß hätte vermeiden können, da die Pkw-Fahrerin den Transporter bereits zum größten Teil passiert hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei Borkum dauern an.

