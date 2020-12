POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 13.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw den Osseweg. Hier wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die dementsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

A31 - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, gegen 21:44 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Uplengen mit einem Transporter die A31 in Fahrtrichtung Emden. Durch eine Streifenwagensatzung der Autobahnpolizei wurde Kontrolle durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Pkw die Froebelstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Hier wollte der Mann in eine Einmündung abbiegen. Er fuhr jedoch über die Wilhelmstraße hinaus, beschädigte ein Carport und kam in einem Vorgarten zum Stehen. In den beiden betroffenen Vorgärten von Anwohnern entstand Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Der 34-Jährige wurde bei diesem Unfall nicht verletzt.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße in Emden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung Am Sonntagmorgen, gegen 05:15 Uhr, wird der Polizei eine Sachbeschädigung in der Augustenstraße mitgeteilt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Verursacher bereits entfernt. Der 24-jährige Leeraner konnte im Rahmen der Nahbereichssuche festgestellt werden. Als er die Polizeibeamten erblickte, flüchtete er fußläufig. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Hierbei leistete er aktiv Widerstand. Er konnte fixiert und der Dienststelle zugeführt werden. Es wurden die dementsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

