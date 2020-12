POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener- Verkehrsunfallflucht (Bilddatei) In der Zeit vom 04.12.2020, 17:00 Uhr bis zum 05.12.2020, 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Kirchhofstraße in Weener zu einer Beschädigung eines Containers, welcher derzeit linksseitig vor dem Eingang des Marktes platziert ist. Nach bisherigen Erkenntnissen und anhand der sichtbaren Unfallspuren ist davon auszugehen, dass die Schäden durch ein größeres Fahrzeug (Lkw) möglicherweise beim Wenden oder Rangieren verursacht wurden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich fernmündlich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Leer - Betrug (Love Scamming) Am Nachmittag des 09.12.2020 wurde auf der Polizeidienststelle in Leer ein Betrugsfall zu Protokoll gebracht, welcher unter die Kategorie `Love Scamming` einzuordnen war. Die Betrugsart Love-Scamming beinhaltet den Umstand, dass eine Person zu den späteren Geschädigten eine Beziehung aufbaut und diese mit Hinweis auf eine mögliche gemeinsame Zukunft intensiviert. Oftmals geben die Täter vor, in gefährlichen Berufen im Ausland zu arbeiten. Nach einer gewissen Zeit behaupten die Täter*innen, dass sie sich in einer Notlage befinden und Geldmittel benötigen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Form der vorgetäuschten Beziehungsanbahnung eine Betrugsform ist, die sehr häufig in den sozialen Netzwerken anzutreffen ist. Opfer sind sowohl Frauen als auch Männer. In den Kontakten wird vorgetäuscht, eine persönliche Beziehung aufbauen zu wollen. Allerdings besteht der tatsächliche Zweck darin, Geldzahlungen zu erhalten. Um diese zu erhalten, werden angebliche Notlagen erfunden. Die Polizei rät, Kontakten dieser Art niemals Geld zu überweisen und die weitere Kommunikation zu beenden. Geschädigte Personen sollten Anzeige wegen Betruges erstatten.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit vom 08.12.2020, 23:00 Uhr bis zum 09.12.2020, 09:30 Uhr kam es an der Emsstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Opel. Unbekannte Täter schlugen die Front- und Heckscheibe, sowie das Fenster der Fahrerseite mit einem nicht bekannten Gegenstand ein. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Moormerland/ Tergast- Verkehrsunfall Am 08.12.2020 kam es um 15:06 Uhr auf der Landstraße in Fahrtrichtung Oldersum zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person. Eine 48-jährige Frau aus Weener kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt und durch einen Rettungswagen in einer Leeraner Krankenhaus verbracht. An dem Pkw, aus welchem Betriebsstoffe austraten, entstand ein erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Die Reinigung der Fahrbahn wurde von einem Fachbetrieb durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

