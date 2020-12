POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfallfluchten (2) Bildmaterial vorhanden++Schwerer Diebstahl aus Wohnhaus++Versuchte Betrugstat++Sachbeschädigung durch Farbschmierereien++Verkehrsunfall mit Fahrrad++

Rhauderfehn - Verkehrsunfallfluchten (2) Bildmaterial vorhanden Bereits am 29.11.2020 kam es gegen 18:00 Uhr an der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Metallzaun am Parkplatz des dortigen Friedhofes prallte. Der Metallzaun wurde schwer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Zeit vom 03.12.2020 18:00 Uhr bis zum 04.12.2020, 12:00 Uhr kam es an einem Privatgrundstück an der Kirchstraße, in unmittelbarer Nähe zum oben genannten Unfallort, ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein Betonzaun von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich ebenfalls von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Emden - Schwerer Diebstahl aus Wohnhaus In der Zeit vom 05.12.2020, 21:00 Uhr bis zum 06.12.2020, 17:15 Uhr kam es zu einem schweren Diebstahl aus einem Wohnhaus an der Heinrich-Heine-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einwirken auf eine Tür Zutritt zu dem Wohnzimmer desHauses und entwendet dort eine Bargeldsumme im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Versuchte Betrugstat Am 05.12.2020 gegen 11:30 Uhr wird eine 74-jährige Emderin erneut von zwei männlichen Personen aufgesucht, welche vorgaben, einen Teppich verschenken zu wollen. Bereits im November waren die gleichen Personen bei der Frau vorstellig. Auch in diesem Fall fragten die Männer nach Geschenken in Form von Schmuck. Alternativ wurde um ein Geldgeschenk gebeten. Die Emderin wies die Männer ab und machte keine Angaben zu Schmuck oder Wertsachen. Bei den Männern handelt es sich um zwei Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren mit dunklen Haaren, davon eine Person zusätzlich Bartträger. Die Personen sollen zwischen 170cm und 180 cm groß sein und Plastiktüten mit sich führen, die Teppiche enthalten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger und Bürgerinnen, die von fremden Personen zu Hause aufgesucht werden, sich nicht auf Geschenk- oder Tauschgeschäfte einlassen sollten. Auch ist es sinnvoll keine Angaben zu Wertsachen oder Bargeld zu machen.

Ostrhauderfehn - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien In der Zeit vom 06.12.2020, 02:30 Uhr bis zum 06.12.2020, 05:30 Uhr kam es an einem Wohnhaus in der Daimlerstraße zu erheblichen Beschädigungen durch Farbschmierereien. Die komplette Häuserfront, nebst Eingangstür und Garagentor, wurde mit silberner Sprühfarbe verschmiert. Des Weiteren wurden in der Hahnstraße weitere gleichgelagerte Sachbeschädigungen festgestellt, bei welchen im gleichen Tatzeitraum insgesamt fünf Pkw´s mit silberner Lackfarbe beschmiert wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ostrhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall mit Fahrrad Am 04.12.2020 kam es um 10:15 Uhr auf der Bürgermeister-Ehrenholtz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine 24-jährige Frau aus Leer befuhr den vorgesehenen rechtsseitigen Fahrradweg an der o.g. Straße in Fahrtrichtung der Friesenstraße, als ihr in Höhe eines dortigen Kaufhauses eine unbekannte Fahrradfahrerin verkehrswidrig entgegenkam. Die 24-jährige Frau versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte dabei. Die Verursacherin nahm der Sturz der Geschädigten wahr, entfernte sich aber vom Unfallort, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Die junge Frau verletzte sich bei dem Sturz, an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden. Bei der Verursacherin soll es sich um eine ca. 50-jährige Frau mit asiatischem Aussehen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

