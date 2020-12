Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.12.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte++Gefälschte ärztliche Rezepte++Verkehrsunfallfluchten (4)++Pkw-Brand++Schwerer Diebstahl++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BTM-Einfluss++Trunkenheit im Straßenverkehr++

Detern- Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte Am 03.12.2020 kam es in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter*in eines Rettungsdienstes, als diese eine als zuvor hilflos eingestufte Person medizinisch betreuen wollten. Die hilflose Person, ein amtsbekannter 18-jähriger Mann aus Detern wurde in einer Hecke liegend aufgefunden. Während der Versorgung durch die Rettungskräfte änderte der zu Versorgende ohne erkennbare Vorwarnung sein Verhalten und attackierte die Helfer körperlich, indem nach ihnen schlug und mit dem Fuß trat. Dabei wurde eine Einsatzkraft am Arm verletzt. Mit der Unterstützung hinzugezogener Polizeibeamte gelang es, den Angreifer zu fixieren und in ein Leeraner Krankenhaus zu verbringen. Dabei wurde der Krankentransport von Polizeikräften begleitet. Die Polizei hat die Straftat aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Das Verfahren dauert an.

Leer - Gefälschte ärztliche Rezepte Am 03.12.2020 wurde gegen 12:40 Uhr bekannt, dass ein 25-jähriger Mann aus Moormerland in einer Leeraner Apotheke ein gefälschtes ärztliches Rezept einlösen wollte, um so an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Da die betroffene Apotheke bereits zuvor einen Warnhinweis erhalten hatte, verständigten die dortigen Mitarbeiter umgehend die Polizei, welche dann den Verdächtigen mit der Rezeptfälschung auch antreffen konnten. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Verdächtige noch im Besitz weiterer Rezeptfälschungen war und auch nach bisherigen Erkenntnissen bereits drei Rezepte erfolgreich eingelöst hat. Die Polizei möchte daher eine Warnmeldung für Apothekeninhaber herausgeben. Bei den Rezepten war als angeblicher Aussteller eine Arztpraxis in Emden angegeben und es wurden durch den Täter Verschreibungen für Bromazepam und Diazepam vorgetäuscht. Der junge Mann versuchte die Rezepte einzulösen, indem er diese mit erfundenen Personalien versah und Vorgab, die Medikamente für seinen Onkel abzuholen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fälschungen im Umlauf sind und weitere Betrugsversuche noch ausstehen. Daher wird um Aufmerksamkeit gebeten und im Tatfall um Benachrichtigung der nächsten Polizeidienststelle gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am 03.12.2020 kam es um 14:45 Uhr auf der Sägemühlenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht im fließenden Verkehr. Ein bislang unbekannter Führer eines schwarzen, neuwertigen Pkw VW mit Kennzeichenkennung aus Leer hatte die Absicht, einen Pkw Daimler auf der linken Fahrspur zu überholen. Jedoch musste der Fahrer des VW diesen Vorgang wegen der dortigen Verkehrsinsel abbrechen. Beim Einscheren auf die rechte Fahrbahnseite touchierte der Fahrer des Pkw VW den Pkw Daimler und beschädigte diesen am Heck. Der Verursacher entfernte sich anschließend umgehend in Richtung Innenstadt, ohne sich um den verursachten Schaden im mittleren dreistelligen Bereich am Pkw Daimler zu kümmern. Zeugen, die den Unfall zu der belebten Zeit beobachten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am 03.12.2020 kam es um 18:35 Uhr zu einem Unfall an einer Tankstelle in der Straße "Am Emsdeich". Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nutze eine Tanksäule und versäumte nach Beendigung des Tankvorganges die Entnahme der Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen des Pkw. Der Verursacher nahm seine Fahrt, trotz der noch im Tankzugang befindlichen Zapfpistole wieder auf und beschädigte somit die Aufhängung an der Tanksäule, welche dadurch unbrauchbar wurde. Anschließend verließ der Verursacher das Gelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Borkum- Verkehrsunfallflucht Bereits in der Zeit vom 20.11.2020, 09:00 bis zum 25.11.2020, 19:00 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einer Beschädigung an einem geparkten Pkw Kia. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat nach bisherigen Erkenntnissen und anhand der Spurenlage die Fahrertür des betroffenen Fahrzeuges mit einer Anhängerkupplung gerammt und somit erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht Am 01.12.2020 kam es gegen 07:20 Uhr in der Graf-Galen-Straße zu einem Unfall, bei welchem nach bisherigen Erkenntnissen ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lieferwagen mit Anhänger beim Rückwärtsfahren zwei Fahrzeuge beschädigt hat. Der Verursacher stieß beim Rangieren mit seinem Gespann gegen einen Anhänger und schob diesen so auf einen weiteren Pkw Passat. Am Pkw und am Anhänger entstanden Sachschäden im geschätzten vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Borkum in Verbindung zu setzen.

Leer - Pkw-Brand Am 04.12.2020 um 01:10 Uhr kam es in der Industriestraße zu dem Brand eines Pkw. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Fahrzeug eines Fahrdienstleisters in Vollbrand und wurde dadurch vollständig zerstört. Das Feuer wurde von der Feuerwehr der Stadt Leer bekämpft und unter Kontrolle gebracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Schwerer Diebstahl Am 03.12.2020 wurde bei der Polizei bekannt, dass es am Wochenende vom 27.11.2020, 15:00 Uhr bis zum 30.11.2020, 07:00 Uhr an einer Schule an der Theodor-Heuss-Straße zu einem schweren Diebstahl kam. Unbekannte Täter überwanden die Umzäunung des Geländes und drangen in einen Geräteschuppen ein, aus welchem sie fünf originalverpackte Gaskocher entwendeten. Durch die Tat entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Tatörtlichkeit in Augenschein genommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland oder Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BTM-Einfluss Am 04.12.2020 wurde um 01:55 Uhr ein Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 24-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW am Straßenverkehrs teilnahm, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem konnte festgestellt werden, dass bei dem Betroffenen eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorlag. Der 24-jährige Hannoveraner mit regelmäßigem Aufenthalt in Emden muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Bunde - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 04.12.2020 wurde um 03:20 Uhr im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle der Fahrer eines Pkw Daimler mit Leeraner Städtekennung auf der Neuschanzer Straße kontrolliert. Bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer mit polnischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in den Niederlanden wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, dessen Wert sich bei einer Atemalkoholmessung auf 1,82 Promille bezifferte. Bei der weiteren Überprüfung ergab sich, dass der Beschuldigte aufgrund einer gleichgelagerten Verkehrsstraftat bereits seit September 2020 ein Fahrverbot in Deutschland hat und die polnische Fahrerlaubnis derzeit im deutschen Bundesgebiet keine Gültigkeit besitzt. Der Mann muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/ 114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell