POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.12.2020

++Verkehrsunfall mit verletzter Person++Geldbörsendiebstähle++

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 03.12.2020 kam es um 04:40 Uhr zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeugführer. Ein 38-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw VW die Petkumer Straße (L2) in Fahrtrichtung Emden, als er auf dem Teilstück zwischen Oldersum und Gandersum aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts auf den weichen Grünstreifen gerät. Nach einem Gegenlenkversuch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich komplett drehte und anschließend auf dem Dach in einem Seitengraben zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug zu befreit werden und wurde anschließend verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die L2 wurde während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrzeugbergung gesperrt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Weener- Geldbörsendiebstähle Am 02.12.2020 kam es gegen 18:20 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Kirchhofstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt. Die Geschädigte, eine 62-jährige Frau aus Weener, hatte ihre Geldbörse in dem mitgeführten Einkaufswagen abgelegt und sich für wenige Minuten von dem Einkaufswagen abgewendet. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter aus, um die Geldbörse zu entwenden. Ein weiterer Diebstahl einer Geldbörse ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der Poststraße in Weener. Dort wurde eine 91-jährige Frau geschädigt, als eine unbekannte junge Frau im Alter von 16-17 Jahren, die Handtasche aus dem mitgeführten Rollator der Geschädigten entwendete. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es nicht auszuschließen, dass beide Taten in direktem Zusammenhang stehen. Bei beiden Taten entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Weener hat die Vorfälle dokumentiert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen in besonderer Weise gesichert mitgeführt werden sollten. Auch wird davon abgeraten, Wertsachen beim Einkaufen abzulegen oder unbeobachtet zu lassen.

