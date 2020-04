Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichtkeitsfahndung- Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm einen Mann wegen des Verdachts der Geldfälschung. Der Unbekannte bezahlte im Zeitraum zwischen Freitag, 1.November 2019 und Samstag, 2.November 2019, in insgesamt vier Fällen seinen Einkauf in einem Kiosk am Caldenhofer Weg mit gefälschten 100 Euro-Banknoten. Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

Das Fahndungsfoto finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-inverkehrbringen-von-falschgeld

