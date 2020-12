POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl von Werkzeug++Defekte Bremsanlage an LKW++

Leer - Diebstahl von Werkzeug In dem Zeitraum vom 17.11.2020 bis zum 01.12.2020 kam es einem Rohbau an der Hauptstraße in Leer zu insgesamt drei Diebstählen von Werkzeug und Bauzubehör. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Baustelle und entwendeten aus dem Gebäude Akkuschrauber, Winkelschleifer, Leiter, Akku-Ladegerät und andere Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer/BAB31 - Defekte Bremsanlange an LKW Am 01.12.2020 wurde von der Autobahnpolizei Leer auf der BAB 31 eine Fahrzeugkontrolle an einem Lkw mit rumänischer Zulassung durchgeführt. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der mit vierundzwanzig Tonnen Mehl beladene LKW an den Bremsen erhebliche Mängel aufwies. Es konnte ein Leck in der Druckluftbremsanlage festgestellt werden. Zusätzlich waren die Bremsscheiben und Bremsbeläge in einem desolaten Zustand, der bei einer stärkeren Bremsung zum Versagen der Anlage geführt hätte. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Einsatzkräfte außerdem fest, dass an einer Felge ein Radbolzen fehlte. Da der technische Zustand des Fahrzeuges einen Gefährdungstatbestand darstellte, wurde dem 45-jährigen Lkw-Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Das Fahrzeug wurde einer Spezialwerkstatt vorgestellt und wird erst nach erfolgter Reparatur wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Zudem wurde von dem Fahrer eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeldverfahren eingezogen.

