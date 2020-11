Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspketion Leer/Emden für den 30.11.2020

Leer - Beleidigung und Bedrohung Am 29.11.2020 gegen 15:35 Uhr meldete der 50-jährige Busfahrer einer öffentlichen Buslinie, dass eine männliche Person am Bahnhofsring den Bus ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung betreten habe und das Tragen einer solchen auch ablehnen würde. Auf die Aufforderung den Bus unter diesen Umständen wieder zu verlassen, bedachte der Verursacher den Busfahrer und weitere anwesende Fahrgäste mit erheblichen Beleidigungen und drohte zudem körperliche Gewalt an. Dieses Verhalten zeigte er auch den eingesetzten Beamten gegenüber. Der 60-jährige Mann, welcher keinen festen Wohnsitz hat und Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung aufwies, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in vorläufigen Gewahrsam genommen. Bei der weiteren Personenüberprüfung wurden bei dem amtsbekannten Mann zusätzlich unbare Zahlungsmittel und andere Gegenstände aufgefunden, die einer anderen Person zuzuordnen sind. Gegen den 60-jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und dem Verdacht des Diebstahls eingeleitet.

Westoverledingen - Diebstahl eines Stromaggregats In der Zeit vom 28.11.2020, 22:00 Uhr bis zum 29.11.2020, 06:00 Uhr kam es an der Straße `Zu den Höfen II´ zu dem Diebstahl eines Stromaggregats, welches dort von einer Spezialfirma zur Absicherung des in Reparatur befindlichen Bahnüberganges benötigt wird. Das Gerät der Marke Honda, Farbe Rot, war gegen Wegnahme mit einer Kette gesichert, welche zum Zwecke des Diebstahls aufgebrochen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Westoverledingen oder Leer in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Sachbeschädigung In der Zeit vom 28.11.2020, 19:30 Uhr bis zum 29.11.2020, 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Straße `Am Hang` einen Stromverteilerkasten auf und rissen nach bisherigen Erkenntnissen die Sicherungen heraus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Leer - Sachbeschädigung und Beleidigung Am 29.11.2020 wurde um 11:55 Uhr eine Person gemeldet, welche sich ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung in den Bahnhof begab und dort das ansässige Ladengeschäft betrat. Nachdem der 41-jährige Verursacher von der Mitarbeiterin auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, reagierte dieser aggressiv und kippte einen Ständer mit Süßwaren um. Beim anschließenden Verlassen des Geschäftes stieß er zudem noch einen Bücherständer zu Boden. Da der amtsbekannte Mann bereits kurz zuvor schon im Stadtgebiet auffällig geworden war und sich beleidigend und aufbrausend verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

