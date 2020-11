Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.11.2020

LeerLeer (ots)

++ Einbruchdiebstahl ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Besitz von Marihuana ++

Bunde- Einbruchdiebstahl - Am gestrigen Freitag in der Zeit von 16 Uhr bis 21:25 Uhr kam es in der Wiesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen und der Spurenlage wurde von einem derzeit unbekannten Täter zunächst ein Fenster beschädigt. Im Anschluss wurde das Einfamilienhaus betreten und ein unterer vierstelliger Bargeldbetrag wurde gestohlen. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren ein und bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung.

Leer- Fahren ohne Fahrerlaubnis - Gesten Nachmittag gegen 16 Uhr führten Polizeibeamte in der Ubbo-Emmius-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde festgestellt, dass ein 30jähriger Leeraner sein Kleinkraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Weitere Ermittlungen ergaben auch, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde unverzüglich untersagt. Die Polizei leitete ein umfangreiches Strafverfahren ein.

Bunde- Fahren unter Drogeneinfluss - Weiterhin ergab eine Verkehrskontrolle am gestrigen Freitagnachmittag gegen 15:25 Uhr in der Neuschanzer Straße, dass ein 26jähriger Leeraner unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte schnell den dringenden Tatverdacht, dass der Pkw Audi unter Einfluss von Drogen geführt wurde. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und der Pkw Schlüssel verblieb zunächst bei der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weener- Besitz von Marihuana - Am gestrigen Freitagabend gegen 22:15 Uhr geriet ein 19jähriger Mann aus Bunde in der Straße Beschotenweg in eine Polizeikontrolle. Hierbei stellten Beamte der Polizeistation Weener fest, dass der junge Rheiderländer im Besitz von über 15 Gramm Marihuana war. Die Drogen wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ein Strafverfahren auf der Grundlage vom Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

