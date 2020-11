POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Sachbeschädigung ++ Warnung vor Warenbetrug ++ Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft ++ Gefährliche Körperverletzung ++

Uplengen- Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Uplengen - Am 26.11.2020 gegen 01:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Osterstraße ein 18-jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich bei der Überprüfung Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung des 18-Jährigen. Bei der weiteren Befragung konnte auch ermittelt werden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem mitgeführten Pkw gehörten und dieser somit über keine amtliche Zulassung verfügte. Der Uplengener muss sich bezüglich aller Vorwürfe nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer/Bingum - Sachbeschädigung

Leer/Bingum - In der Zeit vom 24.11.2020, 15:30 Uhr bis zum 25.11.2020, 07:00 Uhr kam es an einer Schule an der Ziegeleistraße erneut zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter rissen eine Sockelleuchte am Eingangsbereich aus der Verankerung, wobei ebenfalls die Stromleitung zu Schaden nahm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Landkreis Leer/ Stadt Emden - Warnung vor Warenbetrug

Landkreis Leer/ Stadt Emden - In den letzten Wochen kam es in der Polizeiinspektion Leer/Emden vermehrt zu Strafanzeigen im Deliktsbereich des Warenbetruges. Im Rahmen der Corona-Beschränkungen haben viele Bürger die Einkaufsmöglichkeiten im Internet genutzt. So hatte zum Beispiel am 25.11.2020 ein Ehepaar aus Leer beim Online-Einkauf von einem Anbieter Waren geordert und per Vorkasse bezahlt. Diese Waren kamen allerdings nie an. Bei nachträglicher Recherche stellte sich dann heraus, dass es sich um keinen echten Anbieter, sondern um einen sogenannten Fake-Shop gehandelt hat. Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtszeit und den erweiterten Beschränkungen in Bezug auf die Corona-Lage weist die Polizeiinspektion Leer/Emden darauf hin, dass Betrüger mit allen Mitteln versuchen werden, das veränderte Kaufverhalten der Bevölkerung für ihre betrügerischen Zwecke zu nutzen. Deshalb rät die Polizei dringend dazu, auf Käufe per Vorkasse möglichst zu verzichten und niemals Vorabüberweisungen ins Ausland zu tätigen. Es wird ebenfalls empfohlen, jedes Kaufangebot und auch die Anbieter bzw. die Online-Shops vor dem Kauf zu überprüfen. Besonders im Internet ist bewusstes Einkaufen besonders wichtig. Schützen Sie sich vor Betrug. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf: www.polizei-beratung.de.

Weener - Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft

Weener - Am heutigen Vormittag kam es in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 71-jährige Frau aus Weener hatte ihre Geldbörse zuvor in ihrer Jackentasche verstaut. Später stellte sie dann fest, dass die Geldbörse samt Bargeld und ihren Dokumenten verschwunden war. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Weener gebeten.

Rhauderfehn - Gefährliche Körperverletzung

Rhauderfehn - Am heutigen Mittag kam es gegen 12:45 Uhr in einer Unterbringung für Flüchtlinge in der Hahnentanger Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern. In der Folge verletzte der 23-jährige Bewohner nach derzeitigen Erkenntnissen einen 22-Jährigen leicht mit einem Messer. Die beiden Männer wurden zunächst räumlich voneinander getrennt und der Sachverhalt aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

