POL-FR: Alkoholisierte Autofahrerin zur Blutentnahme

Am 16.10.2020, gegen 23:45 Uhr, wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt gemeldet, dass in Titisee soeben zwei alkoholisierte Person in einen Pkw steigen und Richtung Badeparadies fahren würden. Das Fahrzeug konnte im näheren Umfeld von einer Polizeistreife fahrend angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von deutlich über einem Promille festgestellt werden. Sie wurde zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Sie erwartet nur eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

