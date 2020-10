Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Vollendeter Enkeltrick - Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 08.10.2020 kam es zu einem vollendeten Enkeltrick in Badenweiler.

Der Anrufer gab der 85-Jährigen gegenüber an, dass er der Enkel der Geschädigten sei. Er hätte einen Unfall gehabt und müsse nun einen fünfstelligen Betrag bezahlen, um nicht den Führerschein zu verlieren.

Da die Bank in Badenweiler nicht so viel Bargeld vorrätig hatte, fuhr sie mit einem Taxi nach Müllheim, um das Geld dort abzuheben.

Erneut erhielt sie einen Anruf, diesmal jedoch von einer weiblichen Person, die eine Abholung des Geldes organisierte. Sie wurde aufgefordert, das Geld einer weiteren weiblichen Person zu übergeben, welche bereits in der Nähe wartete. Diese war zudem in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Sie übergab der Frau einen unteren fünfstelligen Betrag und wurde am Telefon wieder mit dem vermeintlichen Enkel verbunden, welcher ankündigte, sich später erneut zu melden, was jedoch nicht geschah.

Die Abholer des Geldes konnten wie folgt beschrieben werden:

Weibliche Person:

- ca. 25 Jahre alt - feste Figur - ca. 168 cm groß - schwarze, schulterlange, glatte Haare - helle Hautfarbe - war weiß gekleidet, weißer Anorak, weiße Hose

Männliche Person:

- ca. 30-35 Jahre alt, - gepflegte Erscheinung, - schlank, - schwarze Haare, - trug grauen Anzug, - sprach deutsch ohne Akzent, - trug keine Brille

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den beschriebenen Personen unter der 0761/882-2880.

Wichtige Hinweise der Polizei:

- Die Polizei oder Behörden werden Sie am Telefon niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder Ihren Wertgegenständen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten.

- Übergeben Sie NIEMALS Geld an unbekannte Personen.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Informieren Sie ältere Bekannte oder Verwandte über die Betrugsmasche.

- Sie haben etwas Verdächtiges erlebt oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110.

ts

