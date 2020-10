Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, den 17.10.2020, 13:30 Uhr bis Sonntag, 18.10.2020, 16:10 Uhr, wurde in Schopfheim ein geparktes Wohnmobil beschädigt. Das Wohnmobil, ein Fiat, war in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in der Schwarzwaldstraße geparkt.

Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug das Wohnmobil beim Vorbeifahren. Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden von etwa 2000 EUR.

Das Polizeirevier Schopfheim (07622 66698-0) sucht Zeugen.

