Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Sachbeschädigung an der Werkrealschule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

March - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17.10.-18.10.2020, schlugen Unbekannte an der Werkrealschule in Buchheim eine Scheibe ein. An der Scheibe konnten Blutspuren gesichert werden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Das Revier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170.

