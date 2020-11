Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.11.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

++Versuchter Einbruchdiebstahl++Einbruch in Tankstelle++Sachbeschädigung auf Schulgelände++

Weener - Versuchter Einbruchdiebstahl Weener - In der Nacht vom 21.11.2020 auf den 22.11.2020 kam es in der Rostocker Straße zu drei versuchten Einbrüchen in Geschäftsräume. In allen Fällen versuchten die Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüren in die Objekte zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Zusammenhänge der drei Taten werden überprüft. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Filsum - Einbruch in Tankstelle Filsum - Am 24.11.2020, gegen 01:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Straße Osterende. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Haupteingangstür Zugang zu dem Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren im Wert eines vierstelligen Betrages. Im Nahbereich wurde ein Teil des Diebesgutes durch einen Passanten aufgefunden und der Polizei übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit Auffälligkeiten am oder in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bingum - Sachbeschädigung auf Schulgelände Bingum - Am vergangenen Wochenende kam es zu diversen Sachbeschädigungen auf einem Schulgelände in der Ziegeleistraße. Bisher unbekannte Täter zerstörten mehrere Lampen, Blumenkübel sowie ein Kinderfahrrad, welches sich im Eigentum der Schule befindet. Des Weiteren wurde die Eingangstür des Schulhofes mit Farbe beschmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Frauke Bruhns

Telefon: 0491-97690104

E-Mail:pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell