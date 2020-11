Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.11.2020

PI Leer/Emden

++Brandschaden durch Kamin++Abgestellter Pkw(siehe Bildmaterial)++Diebstahl von Fahrzeugteilen++Diebstahl eines Kleinkraftrades++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Brandschaden durch Kamin Leer - Am heutigen Tag wurden Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 10:25 Uhr zu einem Schwelbrand eines Dachstuhles in der Augustenstraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch die unsachgemäße Nutzung eines Kamins zu einem Brand, welcher auf eine Zwischendecke übergriff. Die 40-Jährige Bewohnerin und ihre fünf Kinder im Alter von 18,15,11, drei und zwei Jahren blieben unverletzt. Da die Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist, wurde die Familie durch die Stadt Leer einer neuen Unterkunft zugeführt. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Hesel - Abgestellter Pkw Hesel - Am 27.11.2020, gegen 07:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge im Moorweg zwei männliche Personen, welche einen Pkw Mercedes C-Klasse dort abstellten. Nachdem die Männer die Kennzeichen des Pkw abmontiert hatten, entfernten sich von der Örtlichkeit und ließen das Fahrzeug zurück. Derzeit konnte das Fahrzeug, welches diverse Schäden aufweist, noch nicht zugeordnet werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug bzw. dessen Herkunft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel oder Leer in Verbindung zu setzen.

Leer- Diebstahl von Fahrzeugteilen Leer - Am 25.11.2020 wurden in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr an der Heisfelder Straße Teile von einem Pkw Fiat entwendet. Das Fahrzeug war in Höhe einer Seniorenwohnanlage zwischen anderen Pkw abgestellt worden. Durch unbekannte Täter wurden die Tanklappe, der Tankdeckel sowie die Markenembleme und die Dachantenne des Fahrzeuges entwendet. Außerdem wurde die Zulassungsplakette vom vorderen Kennzeichen abgekratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl eines Kleinkraftrades Weener - In der Zeit vom 25.11.2020, 23:30 Uhr, bis zum 26.11.2020, 05:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein rotes Kleinkraftrad (Roller) der Marke Aprillia von einer Hauszufahrt an der Heidjer Straße. Das verschlossene Fahrzeug war zwischen mehreren Pkw abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Verkehrsunfallflucht Am 25.11.2020 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Strandstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen beim Vorbeifahren oder Rangieren einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw Daimler Kastenwagen und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug wurde durch den Unfall die rechte Seite des Kofferaufbaus eingedrückt und der rechte Seitenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Borkum in Verbindung zu setzen.

