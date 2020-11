POL-LER: Pressemeldung vom 29.11.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am 26.11.2020, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 15:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "Strohhut" am Fahrbahnrand geparkten, blauen PKW der Marke Toyota. An diesem wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Leer - In der vom 27.11.2020 um 15:00 Uhr bis zum 28.11.2020 um 08:00 Uhr wurde in der Christine-Charlotten-Straße ein geparkter, roter PKW der Marke Chevrolet beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die hintere Tür der Fahrerseite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das BTMG

Leer - Am Samstag um 11:35 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein Fahrradfahrer in der Löwenstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42jährige Mann aus Leer Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Illegale Müllentsorgung & Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Leer - Am Samstag um 12:00 Uhr wurde der Polizei in Leer mitgeteilt, dass im Roggenweg Haushaltsabfälle am Waldrand entsorgt wurden. In diesen Abfällen konnten Hinweise auf den Verursacher, ein 21jähriger Mann aus Leer, festgestellt werden. Um ca. 12:50 Uhr wurde im Bereich des Grünen Weges ein PKW kontrolliert, an dessen Steuer der Verursacher saß. Im Zuge der Kontrolle erhärteten sich die Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Drogenvortest führte schließlich zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich THC. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durch einen Arzt durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Schließlich stellte sich heraus, dass die Lebensgefährtin, eine 21jährige Frau aus Leer, für die Müllentsorgung verantwortlich ist. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bunde - In der Zeit vom 23.11.2020 um 16:00 Uhr bis zum 28.11.2020 um 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich Zugang in das Haus, in dem mehrere Räume durchsucht wurden. Da die Eigentümer des Hauses ortsabwesend sind, können zur Zeit keine Angaben gemacht werden, ob durch die Tat Diebesgut erlangt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rauchentwicklung in einem Keller

Leer - Am Samstag um 17:05 Uhr kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung aus einem Kellerraum in einem Gebäudekomplex in der Straße "Vaderkeborg". Nachdem eine 55jährige Bewohnerin eine Leuchtstoffröhre an einer Decke ausgewechselt hatte, fing ein Kabel an zu schmoren, wodurch die Rauchentwicklung entstand. Die Feuerwehren aus Leer und Bingum, sowie ein Rettungswagen und die EWE waren vor Ort. Letztendlich reichte ein starkes Lüften aus, um den Rauch zu beseitigen. Es wurden keine Personen verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall

Detern - Am Samstag um ca. 18:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L21 in Detern. Ein 22jähriger Mann aus Rhauderfehn übersah mit seinem PKW beim Abbiegen einen aus Richtung Potshausen kommenden und bevorrechtigten Kradfahrer aus Filsum. Durch den Zusammenstoß wurde der 17jährige Kradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Leer gebracht; Lebensgefahr besteht nicht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Leer - Am Sonntag um 00:48 Uhr wurde in der Heisfelder Straße durch eine Funkstreifenbesatzung ein PKW-Fahrer kontrolliert. Bei dem 20jährigen Mann aus Weener wurden bei der Kontrolle Auffälligkeiten hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht & Trunkenheit im Straßenverkehr

Emden - In der Zeit vom 28.11.2020 um 22:30 Uhr bis zum 29.11.2020 um 01:15 Uhr befuhr eine 26jährige Frau aus Emden mit ihrem PKW VW Golf die Ulmenstraße und kam von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie in einen geparkten PKW VW Polo, der durch den Zusammenstoß in einen weiteren, geparkten PKW Opel Meriva geschoben wurde. An allen 3 Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber zeitnah in einer nahegelegenen Wohnung angetroffen werden. Eine Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,59 Promille. Aus diesem Grund wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an einem Stromkasten

Moormerland - In der Zeit vom 28.11.2020 um 19:30 Uhr bis zum 29.11.2020 um 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Am Hang" einen grünen Stromkasten, indem dieser mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

