Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche und Büro-Diebstahl an der Leostraße

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Am Donnerstagvormittag sind an der Leostraße zwei Wohnungseinbrüche verübt worden. Bei einem Diebstahl aus einem Büro wurde ein Tatverdächtiger erwischt.

Eine Bewohnerin eines Mietshauses nahe des Rosentors verließ gegen 10.00 Uhr ihre Wohnung im zweiten Stock. Als sie gegen 11.10 Uhr zurückkam, bemerkte sie ihre aufgebrochene Wohnungstür. Auch in die Nachbarwohnung auf der gleichen Etage war eingebrochen worden. Die Polizei nahm die Einbrüche auf. Der oder die Täter/in hatten die Wohnungstüren aufgehebelt und in den Räumen Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Der geschädigten Bewohnerin war beim Verlassen des Hauses eine fremde Frau mit kurzen, dunklen Haaren, einem dunklen Mantel und einem dunklen Mund-Nasen-Schutz aufgefallen. Ob diese Frau mit der Tat in Zusammenhang steht, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Unweit des Tatorts der Wohnungseinbrüche hatte eine Mitarbeiterin des Leokonvikts ihr Büro kurzzeitig verlassen. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie gegen 11.20 Uhr einen fremden Mann, der in ihrer Handtasche wühlte. Der Täter floh mit dem Portmonee der Frau aus dem Büro. Die Geschädigte rief um Hilfe und nahm mit zwei Kollegen die Verfolgung des Täters auf. Den beiden Männern (41/53) gelang es noch im Gebäude, den Täter zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das gestohlene Portmonee hatte er auf einem Flur weggeworfen. Gegen den Tatverdächtigen (57) aus Wiesbaden läuft jetzt ein Strafverfahren.

