Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer nach Unfall mit Schülerin gesucht

SalzkottenSalzkotten (ots)

(mb) Nach einem Fahrradunfall am Kreisverkehr Wewelsburger Straße Höhe Oelweg ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Bei dem Unfall am Mittwochmorgen wurde ein Mädchen leicht verletzt. Die Polizei sucht einen beteiligten Radfahrer sowie Unfallzeugen.

Gegen 08.35 Uhr fuhr ein elfjähriges Mädchen mit einem Fahrrad zur Schule. Sie war in Begleitung von Mitschülern und nutzte den Radweg an der Wewelsburger Straße. In der unübersichtlichen Kurve am Kreisverkehr kam ihr aus dem Oelweg ein Radfahrer entgegen, der den Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Die Radler stießen zusammen und stürzten. Dabei erlitt die Elfjährige leichte Verletzungen. Der beteiligte Radfahrer stieg wieder auf sein schwarzes E-Bike und fuhr weiter. Er hatte dunkelblonde Haare, trug eine blaue Jacke an und nutzte keinen Fahrradhelm. Das verletzte Mädchen wurde am Vormittag im Krankenhaus ambulant behandelt.

Der beteiligte Radfahrer sowie Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Telefon: 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell