Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Volvo-SUV gestohlen

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Vom Ausstellungsgelände eines Autohandels an der Barkhauser Straße sind zwei hochwertige gebrauchte Volvo XC60 entwendet worden.

Die Diebstähle wurden zwischen Dienstagvormittag (10.11.2020), 11.00 Uhr, und Donnerstagnachmittag (12.11.2020), 16.30 Uhr, verübt. Beide Fahrzeuge standen in einer Reihe weiterer Gebrauchtwagen zum Gehweg an der Straße ausgerichtet. Gestohlen wurde ein brauner XC60, Baujahr 2016, sowie ein dunkelgraues Modell aus dem Baujahr 2017. An den Fahrzeugen waren keine Kennzeichen angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum außerhalb der Geschäftszeiten, vermutlich in der Dunkelheit, verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Autohaus gesehen hat. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell