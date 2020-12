POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 06.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstagabend um ca. 20:20 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Freiligrathstraße in Emden einen E-Scooter fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass ein 24-jähriger Mann aus Emden mit dem E-Scooter fuhr, obwohl dieser nicht versichert war. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend um 21:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Papenburger Straße in Leer einen 18-jährigen PKW-Führer aus Rhauderfehn. Im Verlauf der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt. Zudem erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt und es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Weener - Diebstahl aus einem PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 21:30 - 13:35 Uhr, kam es in der Neuen Straße in Weener zu einem Diebstahl aus einem PKW. Der oder die Täter*in schlug ein Fenster des PKW ein und entnahm aus dem Fahrzeuginneren ein Portemonnaie und weitere Gegenstände. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei in Weener bittet in dieser Sache um Hinweise.

Emden - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum von 20:00 - 07:20 Uhr, öffnete der oder die Täter*in gewaltsam eine Garage in der Cirksenastraße in Emden, welche zu einem dortigen Sportplatz gehört. Hierdurch wurde das Garagentor beschädigt. Durch die Täterschaft wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

