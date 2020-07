Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Food-Truck - Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag aus Sonntag in Feudenheim in einen Food-Truck ein. Der Täter drang durch die hintere Tür ins Innere des VW Crafter, der in der Schwanenstraße abgestellt war, ein und hebelte im Küchenbereich die Geldschublade auf. Daraus entnahm er das Münzgeld. Zudem ließ er aus dem Handschuhfach des Fahrzeugs vier Rollen mit Münzgeld mitgehen. Der Schaden kann bislang noch nicht abschließend geschätzt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

