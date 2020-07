Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Trickbetrug am helllichten Tag; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Bereits am frühen Freitagnachmittag wurde ein älteres Ehepaar in der Hauptstraße, Ecke Friedrichstraße, Opfer eines Trickbetrugs.

Die Senioren wurden gegen 12.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann vor einem italienischen Restaurant angesprochen und darum gebeten, zwei Fünfeuroscheine zu wechseln. Nachdem die Ehefrau dem Wusch nachgekommen war, begab sie sich mit Ihrem Ehemann zum Essen in ein Restaurant. Beim Bezahlen stellte sie erst fest, dass das gesamte Scheingeld fehlte. Der Unbekannte muss das Geld -über 100.- Euro- in einem unbemerkten Moment aus dem Geldbeutel gezogen haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre; ca. 160 cm; zierliche Figur; blonde, glatte Haare; mittelblauer Anzug, weißes Hemd mit geöffnetem Kragen, weiße Turnschuhe; gepflegt Erscheinung; sprach gebrochen Deutsch.

Rund eine Stunde zuvor, gegen 11.15 Uhr, hatte ein Unbekannter einen 71-Jährigen im Bereich der Grabengasse, Höhe "altes Rathaus" angesprochen und in gebrochenem Deutsch darum gebeten, Geld zu wechseln. Als der Unbekannte versuchte, einen 100.- Euro-Schein aus dem Geldbeutel zu stehlen, vertrieb ihn der 71-Jährige.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, denen der Mann oder weitere Personendiesbezüglich am Freitag oder auch an anderen Tagen in der Innenstadt auffielen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

