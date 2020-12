Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.12.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit Auseinandersetzung++Schwerer Diebstahl++Verkehrsunfallflucht++Versuchter Einbruchsdiebstahl++Diebstahl von Gasflaschen++

Emden - Verkehrsunfall mit Auseinandersetzung Am 07.12.2020 kam es gegen 06:55 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer. Ein 45-jähriger Mann aus Norden hatte die Absicht von einem Parkplatz nach rechts auf die Auricher Straße einzubiegen, um auf dieser Richtung Stadtmitte zu fahren. Beim Einbiegen übersah er einen von rechts kommenden 32-jährigen Fahrradfahrer aus Emden, welcher den dort beidseitig freigegebenen Rad-und Fußweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Direkt nach der Kollision begab sich der verunfallte Radfahrer zu dem Pkw und trat mit Fuß gegen den Pkw des Norders. Als dieser das Autofenster öffnete, schlug der 32-jährige Emder dem Pkw-Fahrer zweimal ins Gesicht, woraufhin umstehende Zeugen direkt eingriffen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Durch die Schläge wurde auch der Mann aus Norden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Emden - Schwerer Diebstahl In der Zeit vom 04.02.2020, 14:00 Uhr bis zum 07.12.2020, 06:30 kam es auf einem Werkgelände am Wykhoffweg zu dem Aufbruch von mehreren Baucontainern. Unbekannte Täter überwanden den Zaun, welcher das Areal umgibt und verschafften sich dann Zugang zu insgesamt vier der dort nebeneinanderstehenden Container. Aus diesen entwendeten die Täter, neben diversen Arbeitsgeräten, auch Kupfer in größeren Mengen auf Rollen und als Pressverbinder. Die Polizei hat die Tatörtlichkeit aufgenommen und vor Ort eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 04.12.2020, 18:00 Uhr bis zum 05.12.2020, 13:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Ulmenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Opel beim Rangieren an der linken Fahrzeugseite touchiert und einen Schaden im höheren dreistelligen Bereich verursacht. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Versuchter Einbruchsdiebstahl Am 08.12.2020 kam es um 03:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Fachgeschäft an der Heisfelder Straße. Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte mittels eines Hebelwerkzeuges die Türen des Geschäftes zu öffnen und wurde bei der Tatausführung von einem Zeugen gestört. Der Zeuge, ein 60-jähriger Leeraner, sprach den Täter an und wurde im Gegenzug von dem unbekannten Mann aktiv mit einem Schraubendreher bedroht und gegen das Bein getreten. Anschließend flüchtete der unbekannte und vermummte Täter von der Örtlichkeit. Nach der Notruf-Meldung durch den Zeugen wurde durch die Polizei eine umgehende Nahbereichsfahndung eingeleitet, bei welcher der Täter nicht mehr angetroffen wurde. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Ostrhauderfehn-Diebstahl von Gasflaschen Am 04.12.2020 kam es in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:50 Uhr an der Hauptstraße zu einem Diebstahl von vier Gasflaschen. Die von dem Eigentümer kurzzeitig hinter einem Verkaufswagen abgestellten Flaschen wurde nach Hinweisen eines Zeugen von zwei unbekannten Personen in einen bauälteren Pkw VW Passat mit Kennzeichenkennung aus Aurich unberechtigt eingeladen und mitgenommen. Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Ostrhauderfehn entgegen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104 / 114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell