POL-LER: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.12.2020

++Diebstahl einer Geldbörse++Versuchter Einbruch++Betrug in Verbindung mit Fahrzeugankäufen++Betrügerischer Anruf++Sachbeschädigung an Rathaus++Unfallflucht-Zaun beschädigt++

Leer - Diebstahl einer Geldbörse Am 08.12.2020 kam es gegen 15:30 Uhr in einem Sonderpostenmarkt an der Straße `Am Emsdeich` zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte, eine 67-jährige Frau aus Leer, hatte beim Einkaufen ihren Jutebeutel, in welchem sich ihre Geldbörse befand, an den mitgeführten Einkaufswagen angehängt. Als die Geschädigte ihre Wertsachen für einen Augenblich aus den Augen ließ, nutzte ein unbekannter Täter diesen Umstand aus und entwendete den Jutebeutel. Danach konnte sich die unbekannte Person ungesehen entfernen. Durch den Diebstahl entstand der Geschädigten ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen beim Einkaufen möglichst immer körpernah getragen werden sollten. Von einer Wertsachenaufbewahrung in einem Einkaufswagen oder Einkaufskorb wird dringend abgeraten.

Leer - Versuchter Einbruch In der Zeit vom 04.12.2020, 17:30 Uhr bis zum 07.12.2020, 08:30 kam es an einer Werkstatt an der Deichstraße zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter hatten die Absicht dort befindliche Garagentüren mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen. Die Tatausführung blieb im Versuchsstadium stecken. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer/ Bunde - Betrug in Verbindung mit Fahrzeugankäufen Am 07.12.2020 und am 08.12.2020 wurden zwei Online-Betrugstaten in Verbindung mit den Verkäufen von Pkw bei der Polizei angezeigt. Die Fahrzeuge wurden unabhängig voneinander in einem Fahrzeugportal und einem Kleinanzeigenportal angeboten und in beiden Fällen wurden die Verkäufer, ein Mann aus Leer und ein Mann aus Bunde von einem angeblichen Kaufinteressenten kontaktiert. Ebenfalls wurde beiden Verkäufern unabhängig voneinander suggeriert, dass der Kauf abgeschlossen werden solle. Allerdings wurde behauptet, dass die Fahrzeuge nach Österreich transportiert werden müssten, weshalb um Auslage der zu erwartenden Speditionskosten gebeten wurde. Die Auslagen sollten dann angeblich zusammen mit dem vereinbarten Fahrzeugkaufpreis zurückerstattet werden. Von dem Verkäufer aus Bunde wurde zusätzlich noch die Auslage für angebliche Zollgebühren verlangt. In beiden Fällen kamen die Verkäufer der Bitte um Vorauslage für die Speditionskosten nach. Ebenfalls wurden für beide Verkäufer internationale Bankkontonummern (IBAN) mit Auslandskennung angegeben. Einmal wurde die Überweisung auf ein belgisches Konto erbeten, in dem zweiten Fall ging die Zahlung nach Estland. Nach den Transaktionen brach die Verbindung zu den angeblichen Käufern ab, so dass den Verkäufern zusammengerechnet ein Schaden in unterer vierstelliger Höhe entstand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Fahrzeugverkäufer Angeboten aus dem Ausland grundsätzlich erstmal einmal prüfend gegenüberstehen sollten. Ein Kaufangebot ohne Besichtigung in Verbindung mit der Bitte, Beträge für Spedition, Zoll oder andere angebliche Kosten auszulegen, sollte sofort abgelehnt werden. Zahlungen ins Ausland sollten unbedingt vermieden werden. Das Angebot, Verrechnungsschecks zur Deckung der Kosten zu übersenden, birgt ebenfalls ein hohes Betrugsrisiko, das diese oftmals gefälschten Schecks in der Regel nicht gültig oder nicht gedeckt sind. Auch ist es hilfreich, wenn Verkäufer die Hinweise für die sichere Kaufabwicklung des jeweiligen Portalanbieters beachten.

Emden - Betrügerischer Anruf Am 08.12.2020 erhielt eine 93-jährige Frau aus Emden gegen 16:25 Uhr einen Anruf, bei welchem ihr der Kauf von 10 Impfdosen zum Schutz gegen Covid-19 angeboten wurden. Die Angerufene erkannte den Schwindel und beendete das Gespräch umgehend. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass keine Medikamente oder Impfstoffe in Verbindung mit Covid-19 per Telefon verkauft werden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung an Rathaus In der Zeit vom 04.12.2020, 15:00 Uhr bis zum 07:12.2020, 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Rhauderfehner Rathaus. Unbekannten Täter besprühten die Fassade des Gebäudes mit Lackfarbe mit Namen und Zahlen und wagten sich dafür in eine Höhe von gut sechs Metern. Der Vorfall wurde von der Polizei Rhauderfehn aufgenommen, welche nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet.

Detern - Unfallflucht-Zaun beschädigt Am 08.12.2020 kam es zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf einem Privatgrundstück am Breitenweg. Der 42-jährige Sohn der Grundstücksinhaberin bemerkte gegen Mitternacht zwei Traktoren, die auf der Grundstücksgrenze standen und vermutete, dass diese sich im Rahmen der aktuellen Protestaktionen vielleicht verfahren haben könnten. Später entfernten sich die landwirtschaftlichen Fahrzeuge dann in Fahrtrichtung Stickhausen. Am nächsten Morgen stellte die 66-jährige geschädigte Grundstücksinhaberin fest, dass der vor dem Haus befindliche Jägerzaun über eine Länge von 2 Zaunelementen überfahren wurde und deutlich Spuren von Traktorreifen im Garten zu finden waren. Daher ist es nicht auszuschließen, dass der Zaun möglicherweise bei einem Wendemanöver von einem der Traktorfahrer übersehen und umgefahren wurde. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen oder auch den Verursacher, der sein Versehen in der Nacht vielleicht nicht bemerkt hat, sich mit der Polizei in Filsum in Verbindung zu setzen.

