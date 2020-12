Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 12.12.2020

PI Leer/EmdenPI Leer/Emden (ots)

Moormerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 02:45 Uhr, kam es in Moormerland zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Die Fahrerin eines Pkw Fiat, eine 23jährige Frau aus Moormerland, befuhr die Hauptstraße in Richtung Leer, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch den anschließenden Zusammenstoß mit einem Baum wurde die Fahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Leer verbracht. Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Moormerländerin unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Aus diesem Grund wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, gegen 04:21 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung einen 18jährigen Mann aus Uplengen, der sich mit seinem Pkw Mercedes in einem Feld festgefahren hatte. Im Rahmen einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

