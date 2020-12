POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Ladendieb gefasst Leer - Am gestrigen Tag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Parfümerie in der Mühlenstraße. Ein 39-jähriger Mann aus Weener wurde von einer Mitarbeiterin der Parfümerie bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet und angesprochen. Daraufhin flüchtete der Mann, konnte aber von der Mitarbeiterin eingeholt und zur Herausgabe des Parfüms bewegt werden. Anschließend setzte er seine Flucht fort. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung wurde der Mann kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte im Stadtgebiet angetroffen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weener - Verkehrsunfall mit verletzter Person Weener - Am heutigen Tag, gegen 05:40 Uhr, kam es auf der Vellager Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine 22-jährige Frau aus Weener befuhr mit ihrem VW Lupo die Vellager Straße in Richtung Weener. Ein 27-jähriger Mann aus Halte befuhr mit seinem Pkw Audi die Halter Straße und beabsichtigte, nach links in Richtung Papenburg auf die Vellager Straße einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw der 22-Jährigen. Diese wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe durch eine Spezialfirma gereinigt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Leer - Komplettentwendung eines Lkw Leer - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Lkw von dem Firmengelände eines Autohauses an der Straße Am Nüttermoorer Sieltief entwendet. Bei dem entwendeten Lkw handelt es sich um einen weißen Renault Master. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht! Leer - Bereits am 01.12.2020, gegen 17:05 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Peugeot beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer fuhr Richtung Innenstadt und touchierte den linken Außenspiegel des Pkw beim Vorbeifahren. Der Unfall war durch Zeugen beobachtet worden, das übermittelte Kennzeichen war allerdings nicht für einen Lkw ausgegeben. Daher bittet die Polizei weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

