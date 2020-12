POL-ST: Lengerich, Zigarettenautomat gesprengt

Polizei Steinfurt

Ein lauter Knall hat Anwohner der Iburger Straße in Hohne in der Nacht zu Sonntag (06.12.2020) gegen 03.30 Uhr aus dem Schlaf geschreckt. Unbekannte Täter hatten einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und anschließend die Flucht ergriffen. Laut einem Zeugen machten sie sich in einem dunklen VW Golf in Richtung Warendorfer Straße davon. Durch die Sprengkraft wurde der Automat komplett zerstört, das Münzfach sowie das Zigarettenschubfach lagen auf dem angrenzenden Radweg. Mehrere Teile waren bis auf die Straße sowie auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg geschleudert worden. Daher musste die Iburger Straße auf Höhe der Hausnummern 237/239 in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei sowie ein Sprengstoff-Experte untersuchten den Tatort. Anschließend wurde die Straße geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben. Ob die Unbekannten Beute machten, ist unklar. Nähere Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

