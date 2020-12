Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Anglerhütte

LengerichLengerich (ots)

Aus einer Anglerhütte auf einem landwirtschaftlichen Hof in Antrup an der Straße Grawen Wiesen haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (04.12.2020), 21.00 Uhr, und Samstag (05.12.2020), 07.15 Uhr, Getränke-Leergut entwendet. Sie schlugen ein Fenster der Hütte ein, um sich so Zugang zu verschaffen. Die Täter durchsuchten die Hütte und entwendeten von dort das Leergut. Aus einer weiteren Gartenhütte, die sich ebenfalls auf dem Gelände des Hofs befindet, stahlen die Unbekannten offenbar zwei Kanister mit Petroleum. Täterhinweise gibt es nicht. Der Sachschaden durch die entwendeten Gegenstände liegt bei etwa 100 Euro. Der Sachschaden an den beiden Hütten liegt bei 850 Euro. Entsprechende Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.

