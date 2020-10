Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch, zwischen zehn und zwölf Uhr wurde in Forst in der Sudetenstraße , Einmündung Jägergasse ein dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der silbergraue Hyundai war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und wurde im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Es könnte sein, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken passierte.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung zu setzen.

