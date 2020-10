Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen - Rheinhausen - Diebe haben es auf Katalysatoren abgesehen

Karlsruhe (ots)

Insgesamt fünf Katalysatoren haben Diebe zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 16:30 Uhr auf einem Firmengelände in der Hoeber-und-Mandelbaum-Straße in Oberhausen entwendet.

Die Eindringlinge schnitten mithilfe eines Bolzenschneiders Löcher in den Zaun und gelangten so auf das Grundstück. Dort entfernten sie aus fünf abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren und richten somit einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die im Bereich der Hoeber-und-Mandelbaum-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256 932933 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

