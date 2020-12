POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfallflucht++Sachbeschädigung an Pkw++Geldbörsendiebstahl++

Emden - Verkehrsunfallflucht Am 13.12.2020 kam es um 02:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Osterstraße, bei welcher ein geparkter Pkw Toyota von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw VW Golf, Dreitürer mit vermutlicher Kennzeichenkennung aus Norden, welcher zum Unfallzeitpunkt mit vier Personen besetzt gewesen sein soll. Ebenso soll der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges vor Ort noch kurz ausgestiegen sein und den Unfallschaden begutachtet haben. Die Polizei in Emden bittet Zeugen, die ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen das beschriebene Fahrzeug im Emder Stadtgebiet aufgefallen ist, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw Am 12.12.2020 kam es in der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:30 Uhr in der Hebbelstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw der Marke Audi. Unbekannte Täter fügten dem Pkw auf beiden Fahrzeugseiten diverse Kratzer zu und verursachten damit einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Geldbörsendiebstahl Bereits am 11.12.2020 kam es gegen 15:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Mühlenstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus der linken Jackentasche der 43-jährigen Geschädigten aus Weener. Nachdem der Unbekannte lediglich einen zweistelligen Betrag aus dem Portemonnaie entnommen hatte, warf er es auf dem Parkplatz weg, so es aufgefunden und der Geschädigten wieder ausgehändigt werden konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen beim Einkaufen immer sorgfältig und sicher aufzubewahren sind, um so vor dem Zugriff Fremder geschützt zu sein.

