Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausverbot missachtet, gespuckt und gekratzt

Kaiserslautern (ots)

Ihr Verhalten hat einer Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstagnachmittag eine Strafanzeige eingebracht. Die 43-Jährige tauchte gegen 16.30 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand in einem Kiosk in der Richard-Wagner-Straße auf, obwohl sie dort bereits wegen früherer Vorfälle Hausverbot hat. Als sie gebeten wurde, das Lokal zu verlassen, weigerte sich die Frau und verhielt sich sehr aggressiv.

Bevor sie sich dann doch in Bewegung setzte, pöbelte die 43-Jährige aus Ärger über den Rausschmiss andere Gäste an, spuckte einem aufs Hemd und kratzte die Wirtin am Arm, so dass diese eine blutige Wunde erlitt.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte die Frau das Weite gesucht. Da ihre Personalien bekannt waren, wurde ihr zu Hause ein Besuch abgestattet. Die 43-Jährige hatte einen Alkoholpegel von 2,44 Promille. Sie wurde mit den Vorwürfen konfrontiert und ihr auch die möglichen Konsequenzen bei weiteren Vorfällen erklärt. Gegen die Frau wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Bereits gegen 14.30 Uhr hatte es eine Streife am Fackelrondell mit einer weiteren amtsbekannten Randaliererin zu tun. Unter anderem warf die 40-Jährige in der Mall einen Stuhl vom dritten ins zweite Obergeschoss. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Sicherheitsmann hielt die Frau fest und verständigte die Polizei. Der Rettungsdienst wurde ebenfalls hinzugezogen und brachte die 40-Jährige in eine Fachklinik. |cri

