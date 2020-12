POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++

Hesel - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am 14.12.2020 kam es um 15:15 Uhr auf der Bundestraße 72, Fahrtrichtung Filsum, kurz nach der Kreuzung zur B436 zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Fahrzeugführer des Lkw erlitt nach bisherigen Erkenntnissen ein gesundheitliches Problem und kam aus diesem Grund mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er seitlich gegen einen Pkw, dessen Fahrer nach jetzigem Stand leicht verletzt wurde. Beide Personen werden bereits medizinisch betreut. Die Polizei befindet sich vor Ort und führt eine intensive Unfallaufnahme durch. Mit weiteren Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Unfallstelle ist zu rechnen. Weitere Angaben zu Personen und Fahrzeugen liegen derzeit noch nicht vor. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern an.

