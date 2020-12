POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfall mit sechs beschädigten Fahrzeugen Am 15.12.2020 kam es um 20:05 Uhr auf der Hermann-Allmers-Straße in Höhe der Heinrich-von-Kleist-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt sechs Pkw beschädigt wurden. Ein 47-jähriger Mann aus Emden hatte die Absicht mit seinem Pkw Renault von der Hermann-Allmers-Straße nach links in die Heinrich-von Kleist-Straße einzubiegen. Dieser Vorgang wurde von einem 21-jährigen Emder übersehen, welcher mit seinem Pkw Hyundai auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auffuhr. Der 47-jährige Mann verwechselte aufgrund des Schreckens das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr über den Bordstein und den angrenzenden Gehweg in der Heinrich-von Kleist-Straße. Dort touchierte er seitlich einen geparkten Pkw Renault und prallte dann noch gegen einen Pkw VW, wodurch er zum Stehen kam. Das vierte Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Pkw VW und einen Pkw Kia geschoben. Bei dem Vorfall wurde der 47-jährige Mann leicht verletzt und zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An allen sechs Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen in der Unfallsache dauern an.

Moormerland - Sachbeschädigung an Schulgebäude Am 15.12.2020 bemerkte ein Zeuge gegen 22:20 Uhr, dass sich auf dem Dach einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße drei unberechtigte jugendliche Personen aufhielten und dort die Lüftungsanlage beschädigten. Als die direkt alarmierten Einsatzkräfte der Polizei an der Örtlichkeit ankamen, flüchteten die drei jungen Männer fußläufig vom Tatort. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es nach kurzem Nachsetzen, zwei der Tatverdächtigen zu stellen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnte auch die Identität der dritten Person festgestellt werden. Der Schaden an der Lüftungsanlage wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. Die drei jungen Männer im Alter von 17 und 16 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

