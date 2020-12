Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.12.2020

Polizeiinspektion Leer/EmdenPolizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl einer Geldbörse++

Westoverledingen - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw Der Fahrer eines Mercedes befuhr am Mittwochnachmittag den Furkeweg in Richtung Völlenerfehn, Als er gegen 14.50 Uhr die Unterführung der B70 kreuzte, warf ein Junge eine Milchtüte gegen den PKW. Der Autofahrer stellte den ca. 13-14-jährigen Jungen zur Rede. Wie sich später herausstellte nannte dieser ihm falsche Personalien. An dem PKW entstanden erhebliche Sachschäden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Am 17.12.2020 kam es um 06:26 Uhr an der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 47-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn fuhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Hauptstraße, wobei er auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Rhauderfehn stieß. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die herbeigerufenen Polizeieinsatzkräfte konnte der Verursacher ermittelt und aufgesucht werden. Dabei wurde festgestellt, dass 47-jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Daher erfolgten die Durchführung einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten

Emden - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 16.12.2020 17:00 Uhr bis zum 17.12.2020, 13:00 Uhr kam es der Graf-Enno-Straße zu einer Beschädigung an einem Pkw Audi, welcher ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Fahrzeug wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der rechten Vorderseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Westoverledingen - Diebstahl einer Geldbörse Am 14.12.2020 kam es gegen 12:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Königstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Unbekannte Täter entwendeten aus einem Rucksack, welcher an den mitgeführten Einkaufswagen angehängt worden war, die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus Westoverledingen. Durch den Diebstahl gerieten Bargeld im zweistelligen Bereich und persönliche Unterlagen in Verlust. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen möglichst immer Körpernah getragen werden sollten. Ein Transport in zugänglichen Taschen im Einkaufswagen sollte dringend vermieden werden.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell