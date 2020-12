POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 26.12.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Tageswohnungseinbruch ++ versuchter Einbruchdiebstahl ++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person ++ Glätteunfälle auf der A31 ++

Emden - Tageswohnungseinbruch

Am Freitagnachmittag zwischen 12:45 - 16:00 Uhr öffnete der oder die Täter*in gewaltsam eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße in Emden. Die Täterschaft entwendete Bekleidungsgegenstände und entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - versuchter Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag 17:00 Uhr bis Freitag 16:30 Uhr, öffnete der oder die Täter*in gewaltsam eine Terrassentür und gelangte so in ein unbewohntes Gebäude in der Gorch-Fock-Straße in Emden. Durch die Täterschaft wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Freitagnachmittag um 15:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich Schifferstraße / Langholter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 82 Jahre alte Frau aus Ostrhauderfehn befuhr mit ihrem Pkw die Schifferstraße in Richtung Langholter Straße und wollte in diese einbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei aufgrund der tief stehenden Sonne den vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher mit seinem Pkw auf der Langholter Straße in Richtung Ramsloh fuhr. Der 39-Jährige prallte mit seinem Pkw frontal in die Beifahrerseite des Pkws der 82-Jährigen, wodurch der PKW in eine angrenzende Hecke geschleudert wurde. Bei diesem Zusammenprall wurde der 83 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt und verstarb wenig später in einem Krankenhaus in Oldenburg. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Der 39-Jährige sowie dessen 29-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Im PKW saßen zudem drei Kinder, welche unverletzt blieben.

Emden - Glätteunfälle auf der A31

Am Freitagvormittag um 10:22 Uhr kam es auf der A31 aus Emden kommend in Richtung Leer zu einem Verkehrsunfall aufgrund winterglatter Fahrbahn. Hierbei geriet ein 30-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem PKW ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und touchierte den PKW eines 33 Jahre alten Mannes aus Gelsenkirchen. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der 30-Jährige verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht und sein Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Nur wenige Minuten später und ca. 100 Meter entfernt kam es auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Emden zu einem ähnlich gelagerten Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Mann aus Emden geriet mit seinem PKW ebenfalls ins Schleudern und stieß frontal gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt.

Beide Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen der Anschlussstelle Pewsum und der Anschlussstelle Emden-Mitte. Grund für die Verkehrsunfälle war vermutlich der plötzlich auftretende Eisregen.

