Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Einbrüche am Wochenende

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zwei Einbrüche wurden der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg im Stadtgebiet Nienburg gemeldet. Der erste Einbruch trug sich am 21.11.2020 gegen 16 Uhr zu. Im Nordertorstriftweg hebelten der oder die Täter ein Fenster einer Wohnung auf und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Bewohner war zur Tatzeit nicht anwesend. In den frühen Morgenstunden zu Sonntag drangen unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Königstraße ein. Dort wurde eine niedrige dreistellige Bargeldsumme entwendet. Die Hauseigentümer, die den Lärm im Haus bemerkten, aber im Schlaf keiner Einbruchstat zuordneten, stellten das Fehlen des Bargeldes erst am nächsten Morgen fest.

