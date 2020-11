POL-NI: Stadthagen-25-Tonnen-Auflieger löst sich von Zugmaschine

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(BER)Am Freitagmorgen, 20.11.2020, gegen 07.30 Uhr, erhielt die Polizei Mitteilung über einen abgerissenen Auflieger an einem Sattelzug in der Habichhorster Straße. Ein mit ca. 25 Tonnen Zucker beladener Sattelzug aus Hildesheim war direkt in der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verunfallt. Der Auflieger hatte sich aus bisher unbekannten Gründen von dem Zugfahrzeug gelöst und war auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Glücklicherweise waren die nachfolgenden Fahrzeugführer aufmerksam und es wurde niemand sonst geschädigt. Auch der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zunächst konnten die Polizeibeamten den innerstädtischen Verkehr halbseitig an der Unglücksstelle vorbeileiten. Zur Bergung, für die ein Spezialkran aus Lauenau erschien, wurde die Habichhorster Straße zwischen Kreisverkehr und ehemaliger Krankenhauszufahrt komplett gesperrt. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Neben den erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt. Ein Polizeibeamter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Spezialist für Schwerlastverkehr, wertete den elektronischen Fahrtschreiber aus und untersuchte den Sattelzug. Er nahm mit dem Hildesheimer Unternehmen Kontakt auf, da nicht auszuschließen war, dass ein technischer Defekt den Unfall ausgelöst hatte und dieser Defekt möglicherweise auch an anderen Fahrzeugen auftreten konnte. Gegen 09.45 Uhr war die Bergung beendet. Dazu wurde eine Ersatzzugmaschine aus Hildesheim angefordert, die den Auflieger mitnehmen konnte.

