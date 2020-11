Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Mit einem Gullideckel im Smart durch Nienburg

NienburgNienburg (ots)

(BER)Am Freitagmorgen, 20.11.2020, gegen 01.30 Uhr, hatten zwei Nienburger Polizeibeamte wieder einmal das richtige Näschen. Sie entschieden sich am Berliner Ring einen mit zwei Personen besetzten Smart zu kontrollieren. Die beiden Insassen, 23- und 24 - Jahre alt, kamen aus Bremen und befanden sich ihren Angaben zufolge auf dem Weg nach Hannover. Nicht schlecht staunten die Beamten jedoch bei einem Rundgang um den Kleinwagen, als sie im Minikofferraum einen massiven Gullideckel entdeckten. Auf Nachfrage erklärten die jungen Männer,die Gulliabdeckung irgendwo in der Nähe von Nienburg gefunden zu haben und diesen nun bei der Polizei abgeben zu wollen. Die Dienststelle hätten sie jedoch noch nicht gefunden. Eine Überprüfung der Pkw-Insassen in den Auskunftssystemen ergab, dass beide bereits einschlägig wegen verschiedener Einbruchs - und anderer Eigentumsdelikte polizeilich bekannt waren. Der ungewöhnliche Besitz des Gullideckels erhielt dadurch auch noch andere mögliche Motive. Das Beweisstück wurde sichergestellt und die Straßenbaubehörden über eine eventuelle Gefahrenstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell