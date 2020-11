Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall auf B65 bei Stop and go

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(He.) Nachdem auf der Autobahn A 2 in Richtung Dortmund sich wiederholt ein Stau gebildet hatte, wichen die Verkehrsteilnehmer wieder auf die B65 aus um den Stau zu umgehen. Um 22:00 Uhr staute sich der Verkehr zwischen der 3-Stein Kreuzung in Bad Nenndorf und der Autobahnanschlussstelle Bad Nenndorf/Bantorf. Ein weißrussischer LKW-Fahrer (49 Jahre) konnte im Stop and go nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen PKW auf. Der PKW-Fahrer (65 Jahre) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird durch die Polizei auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell