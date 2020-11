Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nachmittags mit Drogen unterwegs

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(He.) Am Donnerstagnachmittag um 16:00 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizei Bad Nenndorf, in Bad Nenndorf, ein Motorroller (Kleinkraftrad) auf. Auf Grund des Verhaltens wurde der Fahrer des Motorrollers im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine eventuelle Beeinflussung der Person durch illegale Drogen. Die Hinweise verdichteten sich nach einem durchgeführten Urin-Test. Der Rollerfahrer hatte vor seiner Fahrt Kokain und Marihuana konsumiert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Dem jungen Mann droht jetzt eine Geldbuße von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge.

