Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straßenlaterne mit Anziehungskraft

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(He.) Eine Straßenlaterne in Bad Nenndorf in der Horster Straße am Kreisel in der Nähe des dortigen Gymnasiums strahlte am Donnerstag eine besondere Anziehungskraft auf 2 Verkehrsteilnehmer aus. Gegen Mittag (14:20 Uhr) fuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen eine der dortigen Straßenlaternen. Diesen Kontakt zwischen Fahrzeug und Straßenlaterne überstand das Leuchtmittel noch halbwegs gut, die Straßenlaterne neigte sich zu diesem Zeitpunkt ähnlich dem schiefen Turm von Pisa. Gegen 00:00 Uhr fuhr jedoch ein LKW mit Anhänger an gleicher Stelle, diesem gefiel offensichtlich die schief stehende Laterne nicht und ebnete diese und machte sie dem Erdboden gleich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen zu dem ersten Unfall um 14:00 Uhr, sich unter 05723/94610 zu melden.

