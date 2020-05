Polizei Bochum

POL-BO: Stromkästen an Bahnsteig beschädigt und Teile auf Gleise gelegt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Sonntag, 17. Mai (zwischen 9.35 Uhr bis 9.50 Uhr) in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Ein Straßenbahnfahrer bemerkte am Vormittag zwei abgerissene Türen eines Stromkastens auf den Gleisen an der Haltestelle an der Castroper Straße 174 (Haltestelle "Vonovia Ruhrstadion").

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen dieses Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5205 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -3121).

