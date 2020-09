Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnmobile auf Tank- und Rastanlage

A5/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag wurde gegen 04:15 Uhr eine Streife zur Tank- und Rastanlage Hardtwald Ost gerufen, da ein Wohnmobil aufgebrochen wurde. Die bislang unbekannten Täter hatten das Schloss des Wohnmobils aufgebohrt und einen Rucksack samt Geldbeutel entwendet. Der Rucksack wurde anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch gefunden, es wurden rund 600 Schweizer Franken aus dem Geldbeutel entwendet. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass auf der Tank- und Rastanlage West ebenfalls versucht wurde in zwei Wohnmobile einzubrechen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell