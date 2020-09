Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - eine Person schwer verletzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Radweg parallel zur K 4147 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem E-Bike in einer Rechtskurve vermutlich zu schnell und nicht am rechten Fahrbahnrand, als ihm ein 69-jähriger Radfahrer, der ebenfalls nicht am rechten Fahrbahnrand fuhr, sowie seine Geschwindigkeit nicht an den Straßenverlauf angepasst hatte, entgegenkam und beide Männer miteinander kollidierten. Der ältere Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, der zweite Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.

